В понедельник, 11 февраля, в Москве в последний путь проводят актера Сергея Юрского, который умер от остановки сердца в минувшую пятницу. О месте траурных церемоний сообщила его дочь Дарья Юрская в Facebook.

В церкви святого Власия в Большом Власьевском переулке в 08.00 по киевскому времени началось отпевание. А в 10.00 по Киеву в театре Моссовета начнется гражданская панихида.

Фото: Facebook

Похоронят Сергея Юрского на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Сергей Юрский играл в фильмах "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя", "Золотой теленок" и др.

Ранее "Страна" сообщала, чем запомнился Сергей Юрский и что он говорил об Украине.