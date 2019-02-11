В соцсетях начался флешмоб "Я - бандеровец". Его проводит МВД.

В любви к Бандере начали признаваться после событий под Подольским РОВД в Киеве. Там спецназ побил националистов С14, которые со штурмом ворвались в управление полиции. На видео зафиксировано, как один из бойцов спецназначения кричит "Ложись, Бандера!".

За эту фразу на полицию набросились сетевые "порохоботы", которые изначально были настроены защищать С14. Поскольку эта организация пришла сорвать митинг Юлии Тимошенко на Контрактовой площади. А ведомство Авакова не позволило этого сделать.

В спонтанном выкрике спецназовца интернет-патриоты увидели не только оскорбление Степана Бандеры и носителей его идей - но и прямую угрозу "промосковского реванша". Поэтому руководство полиции поспешило отмежеваться от скандальной фразы и подтвердить свою верность идеям "бандеризма".

Этот случай показал, какого уровня достигла заидеологизированность в руководстве страны. И с другой стороны - что в низовом, более массовом слое той же полиции представителей "бандеризма" многие мягко говоря не любят.

И эту глухую ненависть можно понять: для рядового полицейского столкновение с националистами обычно сулит одни проблемы. Правоохранитель может пострадать - в то время как радикалов "отмажет" или власть, или свои же побратимы.

"Страна" проследила за флешмобом и реакцией на него.

Извинения полицейских

Вот, как в полиции извинялись за антибандеровский возглас.

"Я - Бандера Я - офицер полиции! Я служу украинскому народу! Я не поддерживаю призывы: "Ложись, Бандера!". Я не поддерживаю захвата любых зданий Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!", - написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Bilosh

К флешмобу присоединился также руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, начальник Управления патрульной полиции в Кропивницком Антон Цюцюра и другие. Также глава Нацполиции Сергей Князев написал в Facebook слова извинения за действия полицейского: "Я прошу прощения. Я тоже бандеровец. Слава Украине!".

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Кроме того, заместитель председателя Национальной полиции Украины Фацевич Александр и советник главы МВД Шкиряк извинились со словами "Я тоже бандеровец".

Фото: Александр Фацевич/Facebook

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Еще один советник Авакова Владимир Мартыненко тоже заявил, что он бандеровец.

"Я - украинец! Я бандеровец! Для всех врагов моей страны я - бандеровец! Для всех моих друзей - я бандеровец! Для всего мира!", - написал он в соцсети.

Обозначил себя бандеровцем и пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

А вот Арсен Аваков лично участия во флешмобе не принял. Видимо, считая, что оправдываться ему не по рангу. И, вполне возможно, даже не считая себя бандеровцем (напомним, что министр даже украинским языком официально не пользуется).

Правда, саму тему он прокомментировал так:

"Про "Ложись Бандера" - это эмоциональная подлость. Это недостойное поведение полицейского. Не писал - Андрей Крищенко просил, что сам скажет. Сказал. Все правильно. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!", - максимально обтекаемо высказался министр.

Реакция соцсетей на флешмоб

Впрочем, очень многих реакция МВД не убедила. Флешмоб сочли неуместным и слишком идеологически окрашенным.

"Вчера, 9-го февраля была годовщина первого массового убийства поляков бандеровцами. В селе Паросль УПА вырезали более 150 детей, женщин и мужчин. Сегодня полицейские проводят флешмоб "Я-Бандера!". Может вам лучше провести флешмоб "Я-поляк!"?", - поинтересовался глава украинского Еврейского комитета Эдуард Долинский.

Украинский волонтер из Израиля Цви Ариели ответил на полицейскую акцию в сети своей - "Я не бандера".

"Я - не "бандера".

Кто-то из "отцов нации" по совету доморощенных пиартехнологов решил запустить флэшмоб #ябандера , чтобы искупить сказанное украинским полицейским "ложись бандера" при задержании одного из хулиганов после нападения на полицейских.

(Как мы знаем, С14 - бывшая (я надеюсь) неонацистская группировка, а ныне группа работающая в интересах одного из госорганов, выполняющая две задачи.

Данная группа собирает под своей сенью ребят, которые по своей глупости считают что все проблемы государства можно решить здесь и сейчас с помощью силовых акций, таким образом решает некоторые свои вопросы, которые не может решить официально, а также канализирует напряжение, параллельно регистрируя радикалов, впаивая им периодически уголовные дела и таким образом контролируя их).

И вот на камеру полицейский кричит "ложись бандера", что само по себе, является конечно лишним: ведь Бандера совершенно незаслуженно считается символом государственной независимости даже у многих вполне демократически настроенных граждан.

Однако, ради справедливости, стоит напомнить, что Бандера, у целого ряда граждан Украины, сегодня называющих себя украинцами, в том числе этнических поляков, евреев , да и просто читавших жизнеописание и теорию интегрального национализма граждан не может вызывать никаких положительных чувств.

Ведь, Степан Андреевич у них прежде всего ассоциируется с шовинизмом и геноцидом.

Теория интегрального национализма, для имплементации которой товарищ Бандера жизнь положил прямо исключает евреев из украинского политического пространства. Пан Сциборский, которого, как Бандера ругал в своем письме, как известно, за жену -еврейку, написал проект украинской национальной конституции, где исключал из кола потенциальных граждан новой, независимой, Украины только лиц еврейской национальности. И это Сциборский, человек относительно мягких взглядов в отличие от Стецька, Донцова, Миляныча и прочих идеологов обеих ОУН. Боевые группы ОУН и контролируемой ими впоследствии Упа поймали немало (по оценкам историков несколько тысяч) скрывавшихся в лесах евреев и положили конец их жизнеописанию.

Также Бандера вряд-ли может служить примером для потомков украинских поляков, по вполне объяснимым причинам, да и армян, да и прочих жителей села на западной Волыни и в восточной Галиции.

Бандера несмотря, на тугие попытки неких современных историков, которых высмеивает все Западное историческое сообщество, совершенно точно не являлся одним: он не был ни Давидом Бен Гурионом, ни Ататюрком. Он не являлся отцом нации, который объединил сынов Украины в борьбе за свою независимость или свободу. И тут полицейский был совершенно прав".

"После флешмоба МВД: "я - бандеровец", нужно ждать флешмоба СБУ: "я - мельниковец"", - пишет журналист Андрей Манчук. Мельниковцы - это часть ОУН, которые конфликтовали с бандеровской частью организации. И отличались более тесным сотрудничеством с нацистами.

"Заставь дурака Богу молиться", - комментирует флешмоб у себя в Телеграм блогер Макс Бужанский.

"Щас мы посмотрим, благодаря идиотскому флэшмобу, сколько у нас "да где вы видели фашистов/бандеровцев/неонацистов в Украине?! Их нет!" Сами напишут - и сами посчитаются.

Скриньте дураков при должностях, кто это будет писать. Покажем во всяких там евроструктурах, пусть оборжутся. В Польшу, возможно, после такого еще и въезд могут закрыть", - пишет экс-нардеп Елена Бондаренко.

"Новый подвид украинских силовиков - ментобандеровцы", - шутит журналист Андрей Капустин.

"Странная какая-то история с этим ментовским криком при задержании гражданина Украины - "Ложись, бандеровец"..

Не в плане беспредела со стороны мента, а в плане реакции на беспредел его прямых начальников…

Которые в порядке извинения непонятно перед кем, затеяли какой-то невнятный протестный флешмоб "Я тоже бандеровец"…

Алле, господа силовики, вы чего?

Вы бы еще тату набили - "А на левой груди профиль Пороха, а на правой - Бандера, анфас...".

Эксперт-международник Олег Волошин говорит, что полиция не должна расписываться в любви к какой-либо идеологии - это правоохранительный институт, призванный защищать граждан всех взглядов.

"Вот это называется внутренняя оккупация. Мне не нужна полиция, которая состоит из "бандеровцев", "антибандеровцев", "сталинистов", "маоистов"» или активистов движения "#Metoo". Мне нужна полиция, которая стоит вне политики и защищает всех граждан, независимо от их взглядов. Включая тех, кто терпеть не может бандеровщину".

Журналист Денис Иванеско поделился новым хештегом - "я не бандеровец". Под которым уже в сети появилось несколько записей.

"янебандеровец

янемент

янеполицай

А флешмоб запускайте, когда найдете заказчиков гандзюк и убийц веремия и шеремета", - пишет Иванеско.