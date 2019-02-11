Национальный банк Украины (НБУ) установил на понедельник, 11 февраля, курс основных валют по отношению к гривне. В частности, курс доллара составил 26,89 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с данными предыдущего рабочего дня, курс американской валюты упал в цене на 6 копеек.

На 6 копеек опустился и курс евро, который составил 30,52 грн за единицу европейской валюты.

Стоимость российского рубля незначительно понизилась - до 0,407 грн.

Курс основных валют на 11 февраля:

1 доллар - 26.89999300 (-0.05935700);

1 евро - 30.52073200 (-0.06465100);

1 рубль - 0.40719000 (-0.00116000).

Ранее "Страна" писала о том, что в январе украинцы продали банкам валюты больше, чем купили.

Также мы сообщали, что в НБУ заявили, что сами займутся междугородними перевозками валютных ценностей.