Курс НБУ на 11 февраля. Доллар и евро продолжают синхронное снижение
Национальный банк Украины (НБУ) установил на понедельник, 11 февраля, курс основных валют по отношению к гривне. В частности, курс доллара составил 26,89 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с данными предыдущего рабочего дня, курс американской валюты упал в цене на 6 копеек.
На 6 копеек опустился и курс евро, который составил 30,52 грн за единицу европейской валюты.
Стоимость российского рубля незначительно понизилась - до 0,407 грн.
Курс основных валют на 11 февраля:
- 1 доллар - 26.89999300 (-0.05935700);
- 1 евро - 30.52073200 (-0.06465100);
- 1 рубль - 0.40719000 (-0.00116000).
Ранее "Страна" писала о том, что в январе украинцы продали банкам валюты больше, чем купили.
Также мы сообщали, что в НБУ заявили, что сами займутся междугородними перевозками валютных ценностей.
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