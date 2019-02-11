Соперничество между Россией и США вышло на космический уровень в буквальном смысле этого слова. В НАСА отказались помогать Москве в доставке ультрафиолетового телескопа на МКС в 2022 - 2023 годах.

Об этом заявил директора НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, передает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.

Новый телескоп предназначен для исследования космических лучей предельно высоких энергий.

"При условии выделения финансирования и решения всех технических вопросов отправка телескопа на МКС планируется в 2022 - 2023 годах", - добавил Панасюк.

По его словам, Россия предлагала США поучаствовать в перевозке телескопа, но "вместо этого НАСА выдвинуло свой аналогичный проект, состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами".

Ранее "Страна" сообщала, что зонд НАСА приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние.