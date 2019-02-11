В воскресенье, 10 февраля около 16:00 в Киеве местные жители обнаружили тело молодого мужчины, который, вероятно" наложил на себя руки после того, как написал записку некой женщине. 24-летнего погибшего нашли в заброшенном здании на территории Рыбхоза возле станции метро "Выдубичи". Об этом сообщил "Информатор".

Предсмертная записка адресована женщине по имени Татьяна. Написав ее, мужчина покончил с собой, повесившись на розовой веревке.

"Парень повесился на розовой веревке, один конец которой обмотал вокруг ворот у входа в заброшенное строение, находящееся на территории Рыбхоза. На окне здания он оставил тетрадь, в которой на двух страницах была написана предсмертная записка. В ней он просил прощения у женщины по имени Татьяна за то, что якобы испортил ей жизнь. Также записка содержала такие слова: "Мне так холодно. Хочу к тебе. Прости за все", - рассказали источники в полиции.

У повешенного в карманах оказался паспорт на имя Василия 1994 года рождения. Он родился в Кировоградской области. В паспорте имелась отметка о браке, а также у парня при себе был крестик на цепочке.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

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