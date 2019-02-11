Астрономы работающие с космическим телескопом Hubble показали свежие фотографии двух далеких планет Солнечной системы - Урана и Нептуна.

Уникальные снимки опубликованы на официальном Hubblesite.

Уран - слева, а Нептун - справа, фото: hubblesite.org

С момента запуска Hubble в 1990 году астрономы использовали его для накопления альбома изображений внешних планет. Ежегодный мониторинг этих гигантских миров теперь позволяет астрономам изучать долгосрочные сезонные изменения, а также фиксировать текушие погодные условия. Одним из таких событий является запечатленная буря на Нептуне (темный участок на фото справа).

А вот на новом снимке Урана (слева) видно, что на северном полюсе планеты огромная полярная шапка. Она могла образоваться из-за сезонных изменений атмосферного потока.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАСА анонсировали возвращение на Луну.