В сети появилось любопытное фото, как мог бы выглядеть Дональд Трамп, будь он обычным американским пенсионером, а не миллиардером и президентом, на которого работают десятки стилистов и косметологов.

Пользователь с ником Stone Cold опубликовал в своем Twitter обработанный в фоторедакторе снимок президента США, на котором американский лидер изображен без его фирменной прически и загара из солярия.

По словам пользователя, ему стало интересно, как бы выглядел Трамп с натуральным цветом кожи, без укладки и с неокрашенными волосами. Для этого он изменил цвет лица американского лидера, взяв за образец оттенок кожи вокруг глаз.

"Полагаю, что так Дональд Трамп выглядел бы, будь он обычным человеком", - написал Stone Cold.

Фото: twitter.com/stonecold2050

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что американский сенатор грозит, что Трамп сядет в тюрьму до президентских выборов 2020 года.

Также мы рассказывали, что врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа.