Похоже в личной жизни телеведущей Ксении Собчак грядут крутые перемены. Она готовится к первому официальному появлению на публике с режиссером Константином Богомоловым. Во время выхода и будет объявлено, что теледива и театральный режиссер в скором времени объявят себя парой.

Как передает светский портал 7 дней, об этом стало известно от агентов Собчак, которые объявили эту информацию для организаторов светских мероприятий.

"Организаторы мероприятий с участием Собчак получают официальные уведомления о том, что сопровождать Ксению будет Константин", - также сообщил и Telegram-канал Закулиска.

Теперь осталось только дождаться момента, когда именно Ксения наконец официально подтвердит все слухи о романе с Богомоловым.

Напомним, что в СМИ появилась новость о том, что Собчак и Богомолов, мол, уже выходят в свет вместе. Очевидцы видели их на прошлой неделе в Париже на перформансе "ДАУ", но мероприятие проходило в закрытом режиме. Там не было светских репортеров, готовых запечатлеть появление пары. Кроме того, присутствующих при входе попросили сдать мобильные телефоны.

Богомолов и Собчак в Париже, фото: Instagram, 7 дней

Кстати, недавно Собчак дала большое интервью о своей личной жизни, где косвенно подтвердила разрыв с мужем Максимом Виторганом. Однако звезда заявила, что он навсегда останется для неё близким и родным человеком, несмотря ни на что.