В Одессе в очередной раз доказали, что умеют круто шутить. Здесь анонимные юмористы организовали в центре города, у памятника Дюку, проплаченный митинг в поддержку неизвестного кандидата в президенты. И самое смешное, что люди на блеф-митинг все-таки пришли.

Об этом передает местный портал 048.

Все началось несколько дней назад - в группах студентов в Viber и на сайтах объявлений всем желающим предлагали "поработать" - постоять на митинге. В некоторых объявлениях речь шла о поддержке некоего кандидата в президенты. Называлось даже имя "кандидата" - Сергей Филатов. И желающих помитинговать за деньги не смутило то, что такого кандидата в президенты Украины не существует.

Людям обещали по 1 000 гривен, плюс по 70 гривен за каждого привлеченного.

Фото: 048.ua

Когда около памятника Дюку собралась толпа "митингующих", оказалось, что организаторы не пришли. По телефону они сначала советовали собравшимся... покататься на фуникулере.

Фото: 048.ua

Затем в Viber начали отвечать, что кандидат в президенты провалился в канализационный люк и умер.



Фото: 048.ua

Особенно расстроен был мужчина, который привел с собой 270 человек - ведь за каждого привлеченного обещали премию.

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