Делегация Православной церкви Украины, которая находится с визитом на Святой горе Афон (по благославлению Вселенского патриарха Варфоломея) вновь была не допущена на территорию одного из монастырей.

По информации "Страны" представителей ПЦУ не пустили в этот раз в Дохиар. Подобная ситуация произошла и в субботу 9 февраля, когда перед представителями ПЦУ архимадридт Евлогий закрыл двери Свято-Пантелеимонова монастыря.

"В монастыре Симонопетра Православной церкви Украины разрешили только приложиться к мощам, но службу проводить запретили. Им просто сказали идти дальше. А вот монастырь Зограф вообще закрылся на карантин и никого не принимает. Там при входе даже табличку прикрепили об этом", - рассказывает собеседник "Страны".

Фото: объявление на стене монастыря Зограф

После ряда громких отказов для делегации ПЦУ, сегодня по информации "Страны" должно состояться экстренное заседание Священного Кинота на котором планируют обсудить присутствие представителей ПЦУ на Афоне.

Напомним, ранее монахи Афона официально отказали патриарху Варфоломею в признании ПЦУ.