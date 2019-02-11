В аэропорту Афин на борту самолета, который должен был осуществлять рейс в Киев, обнаружили вещество неизвестного происхождения, полет отложили на сутки. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Facebook.

"На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15:00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15.00 11 февраля", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/flyuia.ua

В информации отмечается, что все пассажиры были размещены в отеле, обеспечены питанием и трансфером из аэропорта в гостиницу и обратно.

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