"Наряды цирка шапито". Поклонники раскритиковали Лорак за наряды и обувь, как у Киркорова. Фото
Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, разочаровала своих поклонников новым фото в Instagram.
Артистка опубликовала фото на фоне концертных нарядов в темном спортивном костюме и массивных кроссовках на платформе. Сам снимок был черно-белым. Глаза артистка спрятала за большими солнцезащитными очками.
Фолловеры заметили, что певица все чаще выбирает неудачные наряды и раскритиковали ее обувь. "Наряды цирка шипито", "Киркоров в юбке, всех такая типа любит, а подойди к ней только...", "Обувь такая вообще не к лицу", "Зачем их выпячивать? Видно, что накачала... уже. Не модно попа курицы...", "Фууу как бесит, когда ты такое выражение делаешь , ты стара оставь", - прокомментировали в сети.
Фото: instagram.com/anilorak
Как сообщала "Страна", фанаты также раскритиковали образ Ани Лорак, в котором она появилась на концерте в Саратове. Ее белую шубу, надетую поверх бежевого боди, поклонники назвали костюмом Чубаки.
Юзеры соцсети также удивились новому образу певицы, когда она опубликовала фото в ярком пуховике и зимней шапке.
Впрочем, "Страна" уже писала, что все изменения поп-дивы произошли вскоре после развода. Тогда 40-летняя певица буквально завалила Instagram новыми фотографиями: на шпагате, с кружкой чая и в пледе.