Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, разочаровала своих поклонников новым фото в Instagram.

Артистка опубликовала фото на фоне концертных нарядов в темном спортивном костюме и массивных кроссовках на платформе. Сам снимок был черно-белым. Глаза артистка спрятала за большими солнцезащитными очками.

Фолловеры заметили, что певица все чаще выбирает неудачные наряды и раскритиковали ее обувь. "Наряды цирка шипито", "Киркоров в юбке, всех такая типа любит, а подойди к ней только...", "Обувь такая вообще не к лицу", "Зачем их выпячивать? Видно, что накачала... уже. Не модно попа курицы...", "Фууу как бесит, когда ты такое выражение делаешь , ты стара оставь", - прокомментировали в сети.

Фото: instagram.com/anilorak

Как сообщала "Страна", фанаты также раскритиковали образ Ани Лорак, в котором она появилась на концерте в Саратове. Ее белую шубу, надетую поверх бежевого боди, поклонники назвали костюмом Чубаки.

Юзеры соцсети также удивились новому образу певицы, когда она опубликовала фото в ярком пуховике и зимней шапке.

Впрочем, "Страна" уже писала, что все изменения поп-дивы произошли вскоре после развода. Тогда 40-летняя певица буквально завалила Instagram новыми фотографиями: на шпагате, с кружкой чая и в пледе.