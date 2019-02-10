Из зоопарка в Белфасте, что в Северной Ирландии, сразу несколько шимпанзе сбежали из вольера, используя в качестве лестницы ветку, отломанную от дерева. Об этом сообщает BBC.

В администрации зоопарка предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны и смогли ее сломать. Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.

Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.

Как сообщала "Страна", в Швейцарии решили провести референдум для того, чтобы наделить шимпанзе правами человека. Впрочем, суд Нью-Йорка отказал шимпанзе в правах человека.

Ранее ученые начали подозревать, что шимпанзе Западной Африки начали верить в бога.

 

 

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