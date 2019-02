Из зоопарка в Белфасте, что в Северной Ирландии, сразу несколько шимпанзе сбежали из вольера, используя в качестве лестницы ветку, отломанную от дерева. Об этом сообщает BBC.

В администрации зоопарка предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны и смогли ее сломать. Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.

Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.

The moment some chimps at #BelfastZoo escaped from their enclosure, using broken branches after #StormErik pic.twitter.com/LvplO6hrcu

Video captures Chimps walking freely around Belfast Zoo after escaping over their wall on Saturday afternoon.



All the Chimpanzees have been accounted for and are back in their enclosure.



Chantelle Baxter pic.twitter.com/ehxSUq8Dr2