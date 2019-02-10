Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая будет баллотироваться в 2020 году на выборах президента США, заявила, что ее возможный соперник, действующий президент США Дональд Трамп, может сесть в тюрьму до начала предвыборной гонки. Об этом сообщает CNN.

Она подчеркнула, что к тому моменту американский лидер может уже не быть главой государства. "На самом деле, он может даже не быть свободным человеком", - отметила Уоррен. По ее словам, каждый день президент США публикует либо расистские, либо разжигающие ненависть твиты, что-то "темное и уродливое".

Сам Трамп отреагировал на появление своей противницы на выборах в 2020 году, называл ее "Покахонтас".

Ранее стали известны дата и место проведения второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее "Страна" сообщала, что писавший о Уотергейте журналист считает импичмент Трампа неизбежным в следующем году