Польша планирует приобрести американские системы залпового ракетного огня (РСЗО) HIMARS, которые обойдутся Варшаве в $414 млн. Об этом сообщает ТАСС.

"В среду мы подпишем соглашение с США о поставке системы HIMARS. Это будет 20 пусковых установок вместе с вооружением. Это оборудование дает гарантию эффективности на поле боя", - подчеркнул министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, выступая в воскресенье с речью на территории Первой варшавской бронетанковой бригады.

По словам Блащака, за всю систему Польша заплатит $414 млн. "Это хорошая цена", - оценил глава оборонного ведомства. "Мы покупаем от нашего союзника - США - прекрасное оружие", - отметил на церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы сможем лучше защищать безопасность, суверенитет и благополучие Польши", - добавил он.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - ракетная система, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракетная установка располагается на бронированном легком грузовике.

Ранее "Страна" сообщала, что в Калининграде подозревают, что Польша построит остров у берегов России для НАТО. Также мы рассказывали, что Украина продолжит закупать ракеты Javelin и другое оружие у США.