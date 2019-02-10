В Зеленограде 36-летний мужчина смог выжить, когда выпал из окна на 13 этаже. Врачи уверены, что выжить мужчине помог снег и солидная жировая прослойка - он весит 130 килограммов. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Как отмечается, пострадавшему стало плохо, и он открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом. Затем, по его словам, он задремал. Больше мужчина ничего не помнит. Соседи рассказали, что житель Зеленограда упал на их кондиционер, а уже после этого рухнул на асфальт.

Врачи не нашли у пострадавшего ни одного перелома. Более того, мужчина даже не потерял сознание. Издание сообщает, что мужчина - бывший офицер силовых структур, мастер спорта по лыжам. Он начал стремительно набирать вес после выхода в отставку. В результате к 36 годам он "раздался" до 130 кг.

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