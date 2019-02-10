В селе Васильевка Тывровского района Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя. Сестрички возрастом 2 года и 9 месяцев отравились продуктами горения ковра. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило 8 января около 14:00 от дежурного диспетчера ГосЧС", - говорится в сообщении. Правоохранители установили, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. По возвращению обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.

Отмечается, что мать воспитывала детей самостоятельно, на учете в социальных службах не состояла. По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Фото: vn.npu.gov.ua

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