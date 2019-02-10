Полицейским, которые превысили служебные полномочия во время задержания радикалов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам начальника главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, полицейским будет объявлено о подозрении. "Мы смотрим: там первая или вторая часть. Это от 3 до 8 лет. Когда будет обоснованное подозрение - с материалами следствия, видеодоказательствами, возможно, и экспертизами, им может грозить до 8 лет. Это требование статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий, - Прим.Ред.)", - сообщил Крищенко.

По его словам, активистам, которые были задержаны во время столкновений в Подольском райуправлении полиции, после выдвижения подозрения может грозить до 7 лет тюрьмы. "Статья 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа.), за нападение на полицейских, там до 5-ти лет. Это нарушителям. 296 статья (хулиганство) часть четвертая - это до 7 лет. То есть, полицейским - до 8 лет, активистам - до 7-ми лет", - добавил Крищенко.

Как сообщала "Страна", полиция опубликовала видео штурма радикалами Подольского РОВД в Киеве. ГБР также проводит расследование и ищет очевидцев потасовки, которые успели снять на видео стычку полицейских с радикалами С14.

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