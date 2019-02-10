На пункте пропуска в селе Кременец Донецкой области пожилой мужчина умер, ожидая в очереди на переход. Об этом сообщает пресс-службу штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что украинская сторона зафиксировала, как вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают держать людей в очередях на блокпостах вдоль линии соприкосновения, что угрожает жизни и здоровью гражданского населения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ узнали, что фельдшер после полудня 7 февраля пытался провести реанимационные мероприятия для мужчины в возрасте 70 или более лет на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в населенном пункте Кременец - на юго-запад от Донецка.

"К сожалению, спасти жизнь человеку не удалось. Очевидно, мужчина пытался попасть на подконтрольную власти Украины территорию", - отметили в штабе.

Кроме того, в Донецке сотрудники морга рассказали наблюдателям миссии ОБСЕ, что 7 февраля к ним доставили тело умершего старика и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", это не первый случай, когда при переходе КПВВ на Донбассе жители умирают. Так, в четверг, 7 февраля, двое мужчин умерли, пересекая пункты пропуска с неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Напомним, в январе у пункта пропуска в Станице Луганской от сердечного приступа умер мужчина.

Также мы писали, что в подконтрольной "ДНР" Горловке возле офиса ОБСЕ умерла пенсионерка, не дождавшаяся очереди на пункте пропуска.