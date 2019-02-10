В столице Швеции - Стокгольме - возле станции метро прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает издание Vg.no.

Местная полиция считает, что мужчина пытался заложить бомбу возле одного из домов к югу от Стокгольма и в этот момент произошел взрыв. Мужчина погиб на месте от полученных травм. В районе, где произошел взрыв, начали эвакуировать местных жителей.

При этом представитель полиции Анна Вестберг исключила версии, связанные с терроризмом. Сейчас правоохранители выясняют причины взрыва.

Ранее стало известно, что на украино-польской границе взорвался грузовик, водитель попал в реанимацию.

Как сообщала "Страна", в Афганистане талибы пытались устроить теракт, но подорвались сами, погибли 37 человек.

Напомним также, как под Киевом на СТО взорвалась самодельная бомба, пострадал работник.