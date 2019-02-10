Известная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз опубликовала фото в блестящем концертном платье, которое едва прикрывает грудь. На этот раз вызывающий наряд с глубоким декольте не показал выдающейся груди третьего размера, что тут же раскритиковали поклонники певицы.

"А где грудь?", "На транса похожа", "Губки перекачала, а так ничего - наглая, высокомерная", "Ничего натурального", "Сюит позакрытей, и вы звёзда", "Взгляд уставший такой", - написали комментаторы. Пользователи сети отметили, что артистка выглядит слишком ненатурально.

"Последний концерт сегодня", - подписала снимок артистка.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", фанаты не первый раз расходятся в оценках откровенного декольте Лободы. Певицу часто критикуют за увлечение пластическими операциями и косметическими процедурами, после которых ее тело и лицо выглядят неестественно натянутой.

Ранее напряженная Лобода в золотом платье спела дуэтом с новым любовником.