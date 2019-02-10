Международная правозащитная организация Amnesty International призывает украинские власти привлечь к ответственности виновных в нападениях на общественных активистов, правозащитников и журналистов.

Об этом говорится в отчете организации за 2018 год. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Те, кто подозревается в причастности к насилию, должны быть привлечен к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства", - говорится в сообщении. Amnesty International обвиняет украинскую власть в том, что она не смогла предотвратить или расследовать многочисленные нарушения прав человека, совершенные в 2018 году, из-за чего создается атмосфера безнаказанности в обществе.

В отчете отмечается, что такое положение дел провоцирует новые нападения на правозащитников политических оппонентов и представителей различных этнических групп. Также в Amnesty International отмечают давление на независимых журналистов и пророссийские СМИ в виде угроз и лишения лицензий на вещание.

Кроме того, организация отмечает ухудшение ситуации с правом на свободу выражения мнений, мирные собрания в аннексированном Россией Крыму и оккупированных территориях Донбасса. Amnesty International заявляет, что украинская власть должна обеспечить беспристрастное расследование всех случаев дискриминации и насилия.

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