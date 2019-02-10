В Украине в преддверии президентских выборов 2019, которые назначены на 31 марта, с каждым днем увеличивается количество потенциально опасных массовых мероприятий. Полицейские планируют обеспечение общественной безопасности и избирательной кампании в рамках законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день. Акцентирую на проведении превентивных мер по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он также отметил необходимость взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы. В свою очередь председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что поставил четкую задачу перед руководителями Главных управлений Нацполиции и заместителями по вопросам превенции по усиленного несения службы во время массовых мероприятий.

"Начало недели было довольно спокойным, но с четверга события в государстве начали разгораться не спокойно. В Житомире группа радикалов пыталась проникнуть на сессию областного совета, но средства, с помощью которых они это делали, - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок", - отметил Князев.

Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в Президенты Украины.

Всего, по данным МВД, в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрированы 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыты 24 уголовных производства, составлено 118 административных протоколов.

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о нарушениях почти всех кандидатов в президенты.