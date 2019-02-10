Следователи Госбюро расследований провели допросы свидетелей, потерпевших лиц и сотрудников полиции в рамках уголовного производства после потасовок между полицией и радикалами С14 в центре Киева. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего вчера около 17:00 возле здания Подольского управления Национальной полиции в Киеве. В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших лиц и 8 полицейских. Из Подольского управления Национальной полиции изъято и исследуется видео с камер наблюдения. Продолжаются другие неотложные следственные действия", - сообщили в Бюро.

Кроме того, Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото- и видеоматериалы с места событий.

Как сообщала "Страна", 9 февраля в Киеве радикалы с оружием штурмовали управление полиции, есть раненые. 40 человек задержаны.

Также мы писали, что генпрокурор Юрий Луценко успокоил Дмитрия Яроша, что за попытку штурма отделения полиции радикалами полицейским готовят подозрения.