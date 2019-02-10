Сотрудники полиции запустили в соцсети Facebook флешмоб "Я - Бандера" в качестве извинения за слова своего коллеги, который при задержании националистов возле Подольского райуправления полиции Киева воскликнул одному из них: "Ложись, Бандера!".

"Я - Бандера Я - офицер полиции! Я служу украинскому народу! Я не поддерживаю призывы: "Ложись, Бандера!". Я не поддерживаю захвата любых зданий Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!", - написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Bilosh

К флешмобу присоединился также руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, начальник Управления патрульной полиции в Кропивницком Антон Цюцюра и другие. Также глава Нацполиции Сергей Князев написал в Facebook слова извинения за действия полицейского: "Я прошу прощения. Я тоже бандеровец. Слава Украине!".

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Кроме того, заместитель председателя Национальной полиции Украины Фацевич Александр и советник главы МВД Шкиряк извинились со словами "Я тоже бандеровец".

Фото: Александр Фацевич/Facebook

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Напомним, 9 февраля возле Подольского райуправления полиции произошло столкновение между спецназовцами полиции и группой ультраправых, прибывших в поддержку ранее задержанных соратников. Один из спецназовцев ударил националиста со словами "Ложись, Бандера".

Как сообщала "Страна", полиция опубликовала видео штурма радикалами Подольского РОВД в Киеве.

Также стало известно, что киевская полиция проведет два расследования после задержания радикалов из С14.