Социальная сеть Facebook планирует запустить функцию обмена информацией о местонахождении. Пользователи также смогут договариваться про свидания и встречи. Об этом сообщает Axios.

"Мы не хотим, чтобы приложение содержало онлайн-кредиты или любые другие вещи, которые не произошли бы вне живого общения", - отметил Натан Шарп, председатель службы знакомств Facebook.

В отличие от других приложений онлайн-знакомств, пользователи смогут просматривать другие профили, но им не нужно быть единомышленниками, прежде чем начать разговор. По задумке программистов, это происходит непринужденно, как и в реальной жизни.

Приложение уже доступно для некоторых пользователей в Канаде, Колумбии и Таиланде.

Несмотря на миллионы потенциальных пользователей, служба знакомств Facebook все еще сталкивается с проблемами. Основная из которых - необходимость делиться большим количеством персональных данных с соцсетью.

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