В МВД предостерегли украинцев от посещения массовых мероприятий с предметами, которые могут быть использованы как оружие. В частности, речь идет о газовых баллончиках, ножах, дымовых шашках и даже зеленке. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам спикера МВД Артема Шевченко, массовые мероприятия нужно посещать без оружия, даже если оно легальное и зарегистрированное.

"Это касается ножей, даже если они не являются холодным оружием, без других предметов, даже разрешенных к обороту. Это касается газовых баллончиков для самозащиты. Все это может быть использовано в качестве оружия. И без всех других химических веществ, начиная от зеленки и заканчивая кислотами или чем-то другим. Все это на массовых мероприятиях, и тенденция показывает, что может быть использовано в качестве оружия и уже используется", - сказал Шевченко.

Напомним, 9 февраля в Киеве во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" была задержана и доставлена в райотдел полиции группа лиц, у которых, по данным правоохранителей, обнаружили газовые баллончики, стартовый пистолет, кастеты. Впоследствии туда же прибыла группа поддержки, которая, как утверждают в полиции, устроила потасовку и применила газовые баллончики. Полиция заявила, что при "попытке штурма" райуправления задержали 40 участников инцидента.

Стало известно, что киевская полиция проведет два расследования после задержания радикалов из С14. Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.