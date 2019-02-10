Британские полицейские ведут расследование в отношении еще двух россиян, подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом передает Daily Mail со ссылкой на источники. Таким образом, всего к нападению могут быть причастны пять человек.



По информации издания, двое россиян выдавали себя за туристов для получения британской визы в марте 2018 года. После этого они вернулись в Россию. Daily Mail пишет, что их роль в покушении на Скрипалей была "гораздо меньше", чем у других. Кроме того, они передвигались отдельно от остальных подозреваемых.

По данным журналистов, в течение ближайших недель полиция предоставит британскому правительству доказательства в отношении двух новых подозреваемых.

Накануне The Telegraph писала, что третий подозреваемый в отравлении, Сергей Федотов, которого называют офицером российской военной разведки, мог находиться в Великобритании еще несколько дней после нападения. Предполагается, что он приехал в Великобританию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу - Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что третий фигурант дела об отравлении в Солсбери может быть связан с попыткой отравить "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года. В нападении на них британские власти подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как сообщала "Страна", журналисты узнали, как живут Скрипали после выписки из больницы. Опубликовано фото Юлии и Сергея.

Отметим, что в британском Солсбери герметично упакуют и снесут дом Скрипалей.