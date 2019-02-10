Португалец Фернанду Фонсека может перейти в луганскую "Зарю" бесплатно, а не за 2,5 миллиона евро, как писали ранее. Защитник "Порту" действительно станет игроком луганской "Зари". Об этом сообщает FootballHub.

Однако клуб не станет платить за игрока молодежной сборной Португалии 2,5 миллиона евро, как сообщалось 10 февраля. По информации источника, "Заря" вообще не будет платить за футболиста. Речь идет о постоянном контракте для Фонсеки, а не об аренде.

Фернанду Фонсека - воспитанник "Боавишты". В 2009 году он перешел в академию "Порту", ​​но за первую команду провел лишь 1 матч. В прошлом сезоне играл в аренде в "Эшториле", за который провел 19 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Также на просмотре в "Заре" находится полузащитник сборной Габона Гаэтан Мисси Мезу. Игрок является свободным агентом. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 000 евро.

Предыдущем клубом 22-летнего габонца была румынская "Дунэря", за которую он провел 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. За сборную Габона он сыграл 5 матчей.

Видео: youtube.com/Olheiro PT

Как сообщала "Страна", бывший нападающий "Шахтера" назвал причиной ухода Ракицкого из родного клуба конфликт с тренером. С его передачей, с его характером, он был и останется лучшим.

Отметим, что Фонсека рассказал о важности интеграции и цементирования в матче с Айнтрахтом.