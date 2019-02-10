Украинцам придется пережить дождливую погоду в преддверии Дня Святого Валентина, который традиционно отмечаем 14 февраля. Первые ненастные дни ожидаются уже с понедельника, 11 февраля. Дождливо будет в основном на Западе, а на Прикарпатье даже пойдет мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В целом в понедельник на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и без осадков, небольшие дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской (со снегом), Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях. Температура в среднем составит +1...+3 градуса в центре, на севере и востоке, +4...+6 – на западе, а также +5...+7 – на юге и +6...+8 – в Крыму.

Синоптики прогнозируют скорость ветра в 7-12 метров за секунду, а он будет дуть в юго-западном направлении на западе, южном – на севере и в центре, юго-восточном – на юге и востоке, в южном – в Крыму.

Что касается Карпат, то ГосЧС предупреждает о снеголавинной опасности 3 уровня из-за оттепели в горах Ивано-Франковской области, из-за снегопада – в горах Львовской области, из-за снегопадов и метели в горах Закарпатья. В Киеве 11 февраля осадки не ожидается. Температура днем в столице составит 2-4 градуса выше нуля.

Пожалуй, самым дождливым станет 12 февраля. Средняя температура составит около +3 градусов. В среду, 13 февраля, воздух прогреется до +1, зато ожидается сухой и погожий день. А вот 14 февраля романтика Дня Святого Валентина пройдет с мокрым снегом и дождем. ночью похолодает до -7 градусов, на дорогах будет гололед.

Погода 11 февраля Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики предупреждали про дожди и магнитную бурю в период оттепели.

По предварительным прогнозам, похолодание в Украину пришло с 8 февраля. Также мы писали, какой будет погода в Украине в последний месяц зимы.