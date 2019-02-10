Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, продолжает будоражить поклонников различными образами и новыми стильными фото в своем Instagram.

Похоже, Каролине нравится быть каждый день разной. То она отдыхает в тесном топе с полотенцем на голове, то скачет на сцене в телесном боди в белой шубе в пол, которую в сети уже окрестили "костюмом Чубаки".

Напомним, 40-летняя певица с 6 по 20 февраля гастролирует по городам России с шоу "Дива". 9 февраля она выступила с концертом в Саратове.

"Это был удивительный вечер..." - коротко подписала она, вызвав жесткую критику фанатов. "У вас красивая фигура, но шуба Чубаки. Зачем?", "Мне очень нравятся ваши песни, но есть одно но — эти купальные костюмы на сцене вас дешевят", "Поете вы, конечно, хорошо, но вечно раздетая. Думала, вы голая!", "Не могу смотреть на вас в трусах и каске!", "Выходить в белье на сцену некрасиво", "Что это за белый медведь на сцене?", "Ну нафига так раздеваться?!" - пишут под видео.

Фото: instagram.com/anilorak

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это был удивительный вечер... #Саратов #шоуДива#тур2019 Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 9 Фев 2019 в 10:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram обожаю#шоудива#анилорак Публикация от @ karrky 10 Фев 2019 в 3:58 PST

Как сообщала "Страна", Каролина хотела помириться с мужем и пыталась до последнего спасти брак. "Я думаю, что основные переживания, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация", - рассказал Игорь Куек.

Ранее в сети появилось видео откровенных танцев 40-летней Лорак с голым животом, но в шортах.