Сотрудникам полиции, которые избивали лежащего и выкрикивали "Лежать, Бандера!", готовят сообщение о подозрении. Об этом в комментарии под заметкой нардепа Дмитрия Яроша в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Дело о превышении полномочий сотрудниками МВД вчера (9 февраля - Прим.Ред.) возбуждено. Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - написал он.

Генеральный прокурор также отметил, что сразу после первых сообщений в соцсетях Генпрокуратура начала производство о превышении полномочий работниками столичной полиции и "следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом".

Также Юрий Луценко подчеркнул, что следствие "так же принципиально даст оценку попытке захвата помещения РО Нацполиции".

В субботу, 9 февраля, возле Подольского райотдела на ул. Хорива в Киеве собрались радикалы, которые попытались проникнуть внутрь для освобождения задержанных на акции на Контрактовой площади в Киеве. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство".

Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали. Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны не менее 8 радикалов С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими радикалов С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и большинство из них едут давать показания в ГБР.

Фото: facebook.com/dyastrub

Как сообщала "Страна", в Киеве полиция отпустила радикалов, штурмовавших райотдел. Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК.

Отметим, что задержанные радикалы не имели отношения к акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".