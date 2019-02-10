В Киеве подросток вместе со своими друзьями играл на льду у Русановского канала. Подросткам быстро наскучило просто ходить по льду, поэтому они попытались отколоть льдину. Когда это получилось, один из мальчишек поплыл в путешествие по каналу. Видео и фото опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram.

Сообщается, что спасатели ГосЧС быстро отреагировали на сообщения очевидцев и смогли достать ребенка со льдины и посадить себе в лодку. По прибытию на берег "мамонтенок" быстро убежал.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Судя по фото, мальчишка был легко одет. Ему удалось отплыть от берега на 12 метров. Как выяснилось, ему было 12 лет. Спасатели смогли достать его невредимым, но сильно напуганным.

Как сообщала "Страна", в Волынской области на льдине нашли труп первоклассника.

Также мы писали, как в Херсонской области 15-летнего подростка унесло на льдине на 2 км от берега.