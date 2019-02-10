Сотрудники Отдела коммуникации полиции Киева опубликовали видео попытки радикалов штурмовать Подольское управление полиции в субботу, 9 февраля. На задержанных правоохранители открыли производство по статье "хулиганство", а те написали заявления в ГБР.

Ранее в центре Киева полицейские задержали 15 человек. Явившиеся вызволять их из участка радикалы пытались взять РОВД штурмом. В результате задержаны 40 человек. Трое правоохранителей пострадали.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из политических акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

Видео: youtube.com/поліція Києва

"Страна" разбиралась, почему Аваков не дает националистам срывать митинги Тимошенко. В полиции сообщили о том, что у задержанных было холодное оружие, газовые баллончики и пистолет. А также много зеленки.

Ранее мы сообщали, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко принес извинения за полицейского, который при задержании радикалов на Подоле кричал: "Ложись, Бандера!".