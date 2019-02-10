В Харькове группы радикалов попытались уничтожить политическую рекламу "Оппозиционной платформы - За жизнь". На сайте политической силы сообщают, что нападения совершались в темное время суток, с закрытыми лицами.

"Мы знаем, что за спинами радикалов стоят представители власти. Сегодня именно власть больше всего боится объединения общественно-политических сил и украинских граждан вокруг "Оппозиционной платформы - За жизнь". Потому что наша победа гарантирует смену нынешнего режима, смену государственной политики и пересмотр всех антидемократических и противоправных решений, принятых за пять лет. Именно поэтому нынешний режим постоянно пытается руками своих марионеток расколоть оппозиционное движение, а всю грязную работу поручает выполнить радикалам, которые ему верно служат, в качестве орудия для расправы над несогласными", - говорится в сообщении политсилы.

Напомним, рейтинг партий возглавляют Батькивщина, Слуга народа, БПП и Оппозиционная платформа. Также стало известно, с чем идет на выборы Юрий Бойко и "Оппозиционная платформа - За життя".