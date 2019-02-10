Под Киевом 10 февраля водитель на автомобиле Renault Trafic насмерть сбил 22-летнего пешехода и попытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла в селе Скибин Броварского района. Водитель ехал со стороны Чернигова в сторону Броваров. Известно, что молодой парень переходил дорогу по неосвещенному пешеходному переходу. После того как водитель сбил пешехода, он попытался скрыться с места аварии. Однако убежать ему не удалось. Мужчину начали преследовать очевидцы смертельной аварии. Спустя некоторое время водителя остановили и задержали. Им оказался мужчина 1986 года рождения.

По какой причине водитель уехал, а также при каких обстоятельствах произошел наезд - установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

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Пешеход умер на месте ДТП Фото: kiev.informator.ua/Сергей Марченко

Как сообщала "Страна", возле метро Васильковская в Киеве иномарка насмерть сбила пенсионера.

Напомним, сбившему насмерть девочку в Киеве водителю Hummer Островскому продлили арест до весны.

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