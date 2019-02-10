Очередной случай наглого воровства под видом визита коммунальных служб произошел в Печерском районе Киева. Об этом "Стране" сообщили информированные источники в Нацполиции.

К 74-летнему киевлянину с улицы Шелковичной позвонил в дверь незнакомец в темной робе под курткой, похожей на ту в которой ходят работники ЖЭКа. Вор тыкнул с лицо пенсионеру какой-то корочкой в кожаной обложке с надписью Киевэнерго, которую пожилой хозяин толком не рассмотрел.

Неизвестный с порога завел ему старую легенду о совершенно бесплатной акционной поверке и в случае необходимости замене счетчиков на горячую воду для всех пенсионеров и льготников в районе.

Пенсионер переспросил недоверчиво точно ли это бесплатно и не хотел пускать в квартиру незнакомого человека, но визитер засуетился что еще должен обойти десятки квартир льготников и очень торопится.

При этом попросил хозяина принести документы на коммуналку чтобы сверить показатели. Пока пенсионер отлучился искать бумаги, молодчик в темной робе обшарил небольшую квартиру и из ценностей нашел только обручальное золотое кольцо да пенсию - чуть больше 1000 гривен.

Схватив нехитрые ценности старика, "слесарь из Киевэнерго" распрощался, а хозяин только спустя некоторое время заметил что пропали все деньги и кольцо.

Написал заявление в полицию, там ему сказали что дело заведут по статье "Кража", но найти мошенника не обещают. Дескать таких случаев по району десятки и везде по описанию орудуют другие люди.

Как сообщала "Страна", в одном и том же киевском кафе безнаказанно орудуют карманники. Из карманов посетителей регулярно пропадают крупные и не очень суммы из-за отсутствия камер наблюдения.

Напомним, что в Киеве аферистка знакомилась в интернете с иностранцами, подсыпала снотворное и обкрадывала их.