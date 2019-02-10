На днях певец Влад Топалов вместе со своей женой телеведущей Региной Тодоренко отметили два месяца со дня рождения их сына. Подробностями о своем отцовстве Топалов поделился в студии программы Андрея Малахова "Привет, Андрей". Об этом сообщает "СтарХит".

Топалов не стал делать тайну из имени ребенка и сообщил, что назвал мальчика Михаилом. Молодой отец признался, что в первое время после рождения ребенка он был на эмоциях, а потом просто растерялся и не знал, как вести себя с ребенком. Сейчас Влад уверяет, что привык и справляется со всеми бытовыми обязанностями.

Певец признается, что не сразу научился ухаживать за сыном Фото: Instagram

Как сообщала "Страна", 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Владислав Топалов, выступавший в дуэте Smash с Сергеем Лазаревым.

Также известно, что 25 октября пара тайно сыграла свадьбу. Уже в ноябре Тодоренко показала в Instagram округлившийся живот и премию российского журнала.

Напомним, после родов телеведущая Регина Тодоренко удивила фигурой в джинсах и мужской рубашке.