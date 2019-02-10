Российский певец Влад Топалов впервые раскрыл имя сына, рожденного украинской ведущей Региной Тодоренко
На днях певец Влад Топалов вместе со своей женой телеведущей Региной Тодоренко отметили два месяца со дня рождения их сына. Подробностями о своем отцовстве Топалов поделился в студии программы Андрея Малахова "Привет, Андрей". Об этом сообщает "СтарХит".
Топалов не стал делать тайну из имени ребенка и сообщил, что назвал мальчика Михаилом. Молодой отец признался, что в первое время после рождения ребенка он был на эмоциях, а потом просто растерялся и не знал, как вести себя с ребенком. Сейчас Влад уверяет, что привык и справляется со всеми бытовыми обязанностями.
Певец признается, что не сразу научился ухаживать за сыном Фото: Instagram
Как сообщала "Страна", 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Владислав Топалов, выступавший в дуэте Smash с Сергеем Лазаревым.
Также известно, что 25 октября пара тайно сыграла свадьбу. Уже в ноябре Тодоренко показала в Instagram округлившийся живот и премию российского журнала.
Напомним, после родов телеведущая Регина Тодоренко удивила фигурой в джинсах и мужской рубашке.