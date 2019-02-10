Украинская певица Настя Каменских, которая недавно спустила штаны ради селфи в туалете поделилась ярким фото без макияжа и с цветами на своей странице в Instagram.

На опубликованном снимке артистка позирует с распущенными кудрявыми волосами и букетом красных роз. "Спасибо вам, любимые @fiori_ua, что зарядили прекрасным и романтическим настроением в предверии дня Святого Валентина. Любить и радовать вниманием близких необходимо каждый день, независимо от праздников и дат календаря. И хоть мы и живем во время, когда выбор подарков очень разнообразен, букет цветов всегда остается особенным комплиментом и знаком внимания. Когда можно прочувствовать аромат, передать настроение - ничто не заменит это ощущение...", -подписала она фото.

Подписчики в восторге от нежного образа Насти Каменских. "Какая же ты красивая", "Цветы красивые, но ты в 100 раз прекрасней!", "Настенька здесь такая искренняя и настоящая", "Потап подарил?", "Очень красивая фотография", - пишут в комментариях под фото.

Фото: instagram.com/kamenskux

Как сообщала "Страна", ранее украинская певица Настя Каменских опять показала #попукакуким на отдыхе у бассейна.

А вот следующее фото Насти поклонники раскритиковали.