Пилот Дэвид Айбботсон до последнего сохранял контроль над самолетом, на котором находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Их в интервью The Times сообщил экс-инструктор, консультант в области авиации Дэвид Лирмаунт.

Эксперт объяснил такой вывод тем, что обломки не были разбросаны по широкой площади, как это обычно случается после неконтролируемого падения воздушного судна с большой высоты. Лирмаунт предположил, что пилот рассчитывал посадить самолет на воду.

"Айбботсон до последнего погружал самолет в море и тянул нос вверх. Если бы он падал, то зашел бы в море на большой скорости с опущенным носом", - отметил он. Сам пилот до сих пор не найден. Семья начала сбор средств на его поиски.

Самолет с футболистом Эмилиано Сала пропал с радаров 22 января. Перед вылетом Сала отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. 4 февраля на месте крушения самолета было обнаружено и опознано тело футболиста.

Кроме спортсмена, на борту находился только Айбботсон. Его тело до сих пор не найдено. По информации The Times, у пилота не было лицензии на перевозку коммерческих пассажиров.

Как сообщала "Страна", самолет с Эмилиано Сала взлетел только с четвертой попытки. Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня.

Напомним, что новичок Кардиффа успел передать сообщение с пропавшего над Ла-Маншем самолета.