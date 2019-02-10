Пилот самолета с Эмилиано Сала пытался посадить машину на воду, его семья начала сбор средств на поиски
Пилот Дэвид Айбботсон до последнего сохранял контроль над самолетом, на котором находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Их в интервью The Times сообщил экс-инструктор, консультант в области авиации Дэвид Лирмаунт.
Эксперт объяснил такой вывод тем, что обломки не были разбросаны по широкой площади, как это обычно случается после неконтролируемого падения воздушного судна с большой высоты. Лирмаунт предположил, что пилот рассчитывал посадить самолет на воду.
"Айбботсон до последнего погружал самолет в море и тянул нос вверх. Если бы он падал, то зашел бы в море на большой скорости с опущенным носом", - отметил он. Сам пилот до сих пор не найден. Семья начала сбор средств на его поиски.
Самолет с футболистом Эмилиано Сала пропал с радаров 22 января. Перед вылетом Сала отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. 4 февраля на месте крушения самолета было обнаружено и опознано тело футболиста.
Кроме спортсмена, на борту находился только Айбботсон. Его тело до сих пор не найдено. По информации The Times, у пилота не было лицензии на перевозку коммерческих пассажиров.
Как сообщала "Страна", самолет с Эмилиано Сала взлетел только с четвертой попытки. Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня.
Напомним, что новичок Кардиффа успел передать сообщение с пропавшего над Ла-Маншем самолета.