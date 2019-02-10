В Киеве полицейские проведут два расследования после нескольких столкновений националистов с полицией на митингах Юлии Тимошенко. Об этом сообщает УНИАН.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, меры приняты после вчерашних задержаний представителей организации С14 на Контрактовой площади и избиения активистов под зданием Подольского райотдела.

"Служебные расследования будут проведены по всем фактам, по всем действиям полиции. Я уже назначил служебное расследование относительно первого задержания молодых людей. Другое служебное расследование будет проводить центральный аппарат Национальной полиции", - сказал Крищенко.

Он отметил, что на сегодняшний день ни один сотрудник полиции не отстранен от исполнения должностных обязанностей.

"Мы только начали служебное расследование и дадим оценку действиям каждого. Если человек, по моему мнению, сможет влиять на ход служебного расследования, он будет отстранен. В настоящее время никто не отстранен", - отметил руководитель столичной полиции. По его данным, пока нет никаких результатов относительно того, кто бы мог быть причастен к избиению активистов возле райотдела полиции.

Вместе с тем Крищенко заявил, что спецподразделение, которое вчера штурмовало активистов, не имеет никакого отношения к бывшему "Беркуту": "Это подразделение - это не реформированный или переименованный "Беркут". Состав этого подразделения обновлен на 70%". Вместе с тем, он не назвал сколько именно бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД "Беркут" остались работать в КОРДе.

Напомним, 9 февраля Юлия Тимошенко проводила митинг на Контрактовой площади. Туда же приехали активисты, среди которых основную часть составили националисты С14. Они утверждают, что держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?". Впрочем, полиция это опровергает и говорит, что плакаты были у других людей.

Организация С14 известна многочисленными провокациями, среди которых погромы, нападения на оппозиционных журналистов. Но им все сходило с рук (подробнее о деятельности этой ультраправой структуры можно прочитать здесь).

Как сообщала "Страна", недавно попытка нападения на митинг Тимошенко произошла также в Белой Церкви.