Нападающий донецкого "Шахтера" Владислав Кулач, выступающий на правах аренды за "Ворсклу", попал в сферу интересов "Енисея". Об этом сообщает Чемпионат.

Руководство красноярского клуба уже контактировало с "Шахтером" на предмет возможного перехода.

Вероятность трансфера 25-летнего украинца в "Енисей" высока, сообщает "Чемпионат". В этом сезоне Кулач сыграл в 14 матчах чемпионата Украины, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Видео: youtube.com/Football Hub

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Данченко стал игроком российского футбольного клуба "Енисей". Арендное соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2018/2019.

Также мы сообщали, что Ярослав Ракицкий покинул расположение "горняков" в Турции, под его номером тренируется новобранец из Киева.