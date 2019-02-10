Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, атеросклероза.

Для поддержания нормального уровня холестерина в крови необходимо поддерживать здоровое питание и заниматься спортом. Об этом глава Минздрава написала на своей странице в Facebook.

Что поможет вашему холестерину оставаться в норме?

Здоровый индекс массы тела (до 25) и адекватный охват талии (до 80 см для женщин, до 94 см у мужчин).

физическая активность. Ходить, бегать, приседать, отжиматься и подтягиваться, танцевать, ходить в тренажерный зал и бассейн.

Здоровое питание, цельнозерновые злаки, овощи, фрукты, растительные масла, бобовые и орехи.

полезные жиры: орехи, семечки, оливковое и рапсовое масло, скумбрия, сельдь.

клетчатка, которая снижает уровень холестерина и сахара в крови и даже лечит наши пищевые привычки. Яблоки, тыква, корень сельдерея, овсянка, нут, чечевица.

Необходимо исключить сладости, колбасные изделия, вредные жиры, копчености и алкоголь, а также отказаться от курения.

Если холестерин не в норме, то прежде всего врач должен посоветовать изменения в образе жизни. Прием статинов может быть рекомендован, если эти меры не помогают. Лучше контролируйте свой уровень холестерина регулярно, чтобы он потом не контролировал вашу жизнь, советует Супрун.

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