В воскресенье, 10 февраля, Национальный музей Тараса Шевченко, Киевский метрополитен и иллюстратор Aleksandr Grekhov открыли в столичном метро выставку "Квантовый скачок Шевченко. Метро".

"Проект "Квантовый скачок Шевченко" – это сплав свободомыслия и науки, это попытка осовременить старый и архивировать популярные культурные образы. Это путешествие с украинским Вергилием – Тарасом Григорьевичем, где зритель часто принимает на себя роль самого Шевченко." - пишут организаторы. Выставка продлится до 10 марта.

Фото: facebook.com/events/494499244410810

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