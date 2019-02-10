Президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат не обнаружил никаких подтверждений сговора между главой Белого дома и Россией.

Об этом Трамп сообщил в Twitter ссылаясь на слова главы Комитета сената по разведке США Ричарда Берра.

"Сенатор Ричард Берр, глава комитета по разведке, только что сообщил, что после почти двух лет (расследований - Прим.Ред.), более двухсот интервью и тысяч документов, они (комитет – Прим.Ред.) не обнаружили никакого тайного сговора между Трампом и Россией! Хоть кто-нибудь действительно удивлен этим?", - написал Трамп в сети.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что посол России в США рассказал о возможной беседе Путина и Трампа.

Также в США хотят допросить переводчиков, присутствовавших на встречах Трампа и Путина.