Во Львовской области на спуске с горы Тростян найдены 3 заблудившихся туриста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в воскресенье, 10 февраля.

Так, в субботу, 9 февраля в 18:55 спасатели получили сообщение о том, что 3 туриста из Одессы, 2 женщины 1974 года и мужчина 1963 года, заблудились при спуске с горы Тростян.

В ходе поисковых работ в 19:30 туристы были найдены. Медицинской помощи они не требовали.

Как сообщала "Страна", спасатели нашли живым немецкого лыжника, который заблудился в горах Карпат. Спасатели получили информацию о том, что лыжник из Германии 1971 года рождения заблудился в Раховском районе на горе Драгобрат еще в 19:45 24 января. С тех пор продолжалась.

Напомним, что спасатели только на третьи сутки нашли тело киевского туриста, погибшего в Карпатах.