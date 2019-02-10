В Закарпатской области пограничники задержали трех иракских нелегалов. Они пытались попасть в Западную Европу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники узнали о том, что существует угроза незаконного пересечения границы. Затем под Ужгородом пограничники обнаружили трех нелегалов и остановили их уже прямо на государственной границе.

Задержанные мужчины оказались гражданами Ирака. Они объяснили, что в такой способ хотели попасть в страны Европы, чтобы найти лучшую судьбу.

Нелегальных мигрантов доставили в пункт временного удерживания Чопского пограничного отряда. После установления лиц они будут привлечены к административной ответственности.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Турции рухнул в пропасть грузовик с мигрантами. Погибло 22 человека. Турция является основным транзитным пунктом для мигрантов, едущих в Европу из Сирии и других стран Ближнего Востока, Азии и Африки.

Отметим, что общественность и СМИ Швеции помогли избежать депортации 6-летнего мальчика в Украину.