В аннексированном Крыму в дельфинарии Алушты произошла разгерметизация бассейна с морскими животными. Об этом сообщает "Интерфакс".

Из-за ЧП вода со стеклами и зрительскими креслами оказалась на улице. Спасателям пришлось срочно эвакуировать двух дельфинов.

Глава администрации города Галина Огнева сообщила, что авария произошла по технической причине.

"Это техническая поломка, там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Ничего страшного, все животные живы, их переместили в рядом стоящий санитарный бассейн. Ни люди, ни животные не пострадали", - отметила она.

По ее словам, во время инцидента работники дельфинария находились внутри. Кроме того, приехавшие на место представители правоохранительных органов не зафиксировали следов "внешнего повреждения".

Ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы, уточнила Огнева.

"Мы там все вычистили, убрали. Все сделали, чтобы не было никаких последствий. Мы, конечно, будем помогать, чем возможно. Но это полностью коммерческая структура", - добавила она.

Фото: h82.mchs.gov.ru

Напомним, что на шоу в Одессе у дельфина по имени Пенелопа родился малыш.

Также в Одессе зоозащитники пикетировали дельфинарий Nemo.