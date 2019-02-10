Лучший игрок Африки и лидер английского Ливерпуля Мохаммед Салах на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором он без своей знаменитой бороды.

Это произошло после того, как в субботу, 9 февраля, футболисты Ливерпуля добыли уверенную победу над Борнмутом. Один из мячей на счету Салаха. Этот результативный удар стал уже 17 голом Мохаммеда в текущем розыгрыше АПЛ.

Фото: instagram.com/mosalah

Как сообщала "Страна", названа символическая команда 2018 года. Ее огласили на церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне.

На церемонии Мохаммед Салах за гол в ворота "Эвертона" получил премию им.Пушкаша.

Отметим, что Мохаммеда Салаха признали лучшим футболистом Африки в 2018 году.