Технические сбои являются основной причиной неудачных запусков космических ракет. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА "Новости".

"Техника - это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, который имеет стопроцентную надежность", - отметил он.

При этом он рассказал о надежности российской ракеты "Союз".

"Могу вам сказать, что таких кораблей нет ни у кого, по крайней мере на сегодняшний момент, а у американцев в подобных ситуациях гибли люди, большое количество людей. Мы этого не допустили", - заявил он.

Глава Роскосмоса добавил, что именно Россия обеспечивает доставку всех членов экипажей на МКС.

Напомним, 11 октября 2018 года российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с российско-американским экипажем МКС на борту потерпела крушение, в результате чего не удалось вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10". Космонавты успели катапультироваться.

Также в NASA подтвердили причину аварии "Союза", которую озвучили в Роскосмосе .