Рогозин объяснил неудачные старты космических ракет в России, вспомнив о США
Технические сбои являются основной причиной неудачных запусков космических ракет. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА "Новости".
"Техника - это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, который имеет стопроцентную надежность", - отметил он.
При этом он рассказал о надежности российской ракеты "Союз".
"Могу вам сказать, что таких кораблей нет ни у кого, по крайней мере на сегодняшний момент, а у американцев в подобных ситуациях гибли люди, большое количество людей. Мы этого не допустили", - заявил он.
Глава Роскосмоса добавил, что именно Россия обеспечивает доставку всех членов экипажей на МКС.
Напомним, 11 октября 2018 года российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с российско-американским экипажем МКС на борту потерпела крушение, в результате чего не удалось вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10". Космонавты успели катапультироваться.
Также в NASA подтвердили причину аварии "Союза", которую озвучили в Роскосмосе .